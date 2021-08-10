Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с начала 2021 года обнаружено более 2 тыс. стихийных свалок. Ликвидация мусора ведётся в ежедневном режиме, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM Мусор

«Только в первом полугодии мы устранили в Ростове более 2000 свалочных очагов и навалов мусора. На это пришлось израсходовать 60 млн рублей. А могли бы потратить эту сумму на другие цели. На эти деньги, к примеру, можно запроектировать несколько детсадов и школ, провести текущий ремонт 60 км дорог, купить несколько десятков машин «скорой помощи» и «умных остановок», — привёл пример Логвиненко в Instagram.

Глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что в городе начала работу площадка по приёму и утилизации строительных отходов. До конца года предполагается открыть ещё два таких пункта.