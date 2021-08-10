Рига, , 16:14 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен латвийскими властями в приграничной с Белоруссией области — до 10 ноября 2021 года, написала 10 августа министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в Twitter.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Голубева «Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдёт незамедлительно».

Она пояснила, что сегодня, 10 августа, такое решение принято латвийским правительством — с её подачи. Она инициировала режим ЧС из-за притока беженцев, которые поступают в Прибалтику через белорусскую границу.

Добавим, что действие режима чрезвычайной ситуации распространяется на Аугшдаугавский, Краславский и Лудзенский регионы. Также под него подпадает город Даугавпилс.

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