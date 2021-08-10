В Латвии ввели режим ЧС из-за беженцев
Рига, 10 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен латвийскими властями в приграничной с Белоруссией области — до 10 ноября 2021 года, написала 10 августа министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беженцы
«Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдёт незамедлительно».
Она пояснила, что сегодня, 10 августа, такое решение принято латвийским правительством — с её подачи. Она инициировала режим ЧС из-за притока беженцев, которые поступают в Прибалтику через белорусскую границу.
Добавим, что действие режима чрезвычайной ситуации распространяется на Аугшдаугавский, Краславский и Лудзенский регионы. Также под него подпадает город Даугавпилс.