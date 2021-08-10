Белград, , 16:37 — REGNUM Предстоящие выборы в Сербии и в сепаратистском Косово повлияют на ход диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Об этом заявила 9 августа докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон.

Виола фон Крамон Heinrich Böll Stiftung

По мнению евродепутата, и президент Сербии Александр Вучич, и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти будут предельно осторожны в своих решениях в период до проведения выборов. Тем не менее, фон Крамон надеется, что после выборов произойдет прорыв в диалоге.

«Это длительный процесс. Мы видим, что в обеих странах предстоят выборы. В предвыборный период сложно ожидать, что лидеры согласятся на глубокие реформы или перемены. Но в этом смысле существует прогресс — лидеры встречаются, и я бы это назвала успехом», — заявила фон Крамон в эфире телеканала Н1.

Напомним, что новый раунд переговоров Белграда и Приштины ожидается в сентябре в Брюсселе.