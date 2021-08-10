Тюмень, 10 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Тюмени воспитанник детского сада №25 вышел из младшей группы и потерялся на территории детского сада. Мальчик метался по игровым площадкам и плакал. Его обнаружила тюменка, записавшая видео с ребёнком, которое опубликовано 10 августа в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

"Мальчик лет двух. Видимо, вышел из группы и никто не заметил, и ходил, плача, по территории детсада в футболке и шортах. На улице плюс 16 градусов и ветер. Позвонила в садик. Через какое-то время вышел охранник, а следом няня выбежала и забрала ребёнка», — пишет автор видео.

Тюменцы в комментариях негодуют и ищут виновных.

«Виноваты будут воспитатель, нянечка, охранник, это бесспорно. Но причина то в другом! В группах по 30−40 ребятишек. А воспитатель один. Нянечке и без того работы хватает, вымыть и убрать группу. Группы раздули, а воспитателей не добавили. При этом чиновники постоянно рапортуют, что проблема с детскими садами решена», — считает один из комментаторов.

В администрации Тюмени сообщили, что по факту проводится проверка. Вопрос взят на контроль. Сообщение направлено было специалистам городского департамента образования. Прокуратура инициировала свою проверку.

«По данным образовательного учреждения, в то время, когда произошёл инцидент, в детском саду были посетители: родители старшей группы приводили детей на прививки. Ребёнок мог самостоятельно выйти из здания детского сада вместе с посетителями медицинского кабинета. По данным учреждения, ребёнок находился на улице не более 5−7 минут», — гласит официальный ответ городского департамента образования, опубликованный на портале «МегаТюмень».

Также отмечается, что сбежавший малыш был новеньким, и вышел из группы, когда воспитательница успокаивала другого ребёнка. В детском саду провели разъяснительную работу с педагогами и обслуживающим персоналом об усилении контроля за детьми в период их адаптации, отметили в ведомстве.