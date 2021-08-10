Варшава, 10 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 10 августа провел телефонные переговоры с главой Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которых пообещал предоставить всю необходимую помощь Вильнюсу, чтобы разрешить миграционный кризис. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Анджей Дуда и Гитанас Науседа осудили действия белорусских властей, которые, по их мнению, «унижают достоинство мигрантов и, как следствие, ухудшают их положение». Политики договорились воспринимать текущий миграционный кризис как «общий вызов для Литвы и Польши и справляться с ним вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Литвы объявило о беспрецедентном увеличении числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в республику с территории Белоруссии. По последним данным, с начала текущего года в Литву через Белоруссию пыталось проникнуть более 4 тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году.