Орел, 10 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Прокурор Орловской области Владислав Малкин потребовал принять меры по погашению долгов перед предпринимателями, образовавшиеся по итогам исполнения государственных и муниципальных контрактов. Вопрос обсуждался в рамках заседания общественного Совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 10 августа старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Прокурор

В 2021 году по результатам мер прокурорского реагирования перед предпринимателями было погашено более 320 миллионов рублей. Однако 201 млн рублей до сих пор числится как задолженность перед предпринимателями.

«Глава регионального надзорного ведомства потребовал принять исчерпывающие меры по погашению долгов перед предпринимателями и разобраться с причинами их образования, дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы распределения бюджетных средств и их доведения до непосредственных получателей», — уточнили в прокуратуре.

Вопрос погашения задолженности перед предпринимателями прокурор области поставил на личный контроль. Также он дал поручение совместно с правоохранительным блоком осуществлять надзорное сопровождение распределения поступившей в бюджет Орла дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Орла сообщила, что счета всех 152 бюджетных и казённых учреждений культуры и образования города, заблокированные из-за долгов, будут разблокированы до 16 августа.