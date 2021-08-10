Элиста, 10 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 10 августа.

LuidmilaKot Жара

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Так, по данным синоптиков, очень жарко будет в течение трёх дней — с 10 по 13 августа. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +42 градусов.

В связи с высоким риском возникновения возгораний жителей республики просят соблюдать все меры пожарной безопасности, а также быть внимательными к своему самочувствию.