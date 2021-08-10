Челябинск, 10 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области расследуют уголовное дело по факту не выплаты зарплаты работникам одного из хлебокомбинатов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Следователи полагают, что в 2020 году деньги вовремя не получили более 100 работников. А размер задолженности превысил 6 млн рублей.

Сейчас принимаются меры к погашению задолженности. Всех, кто не получил вовремя денег, просят обратиться в городской следственный отдел.