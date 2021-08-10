Екатеринбург, 10 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Главным тренером ФК «Урал» стал Игорь Шалимов, сообщили 10 августа в пресс-службе клуба.

Дмитрий Голубович Игорь Шалимов

Футбольный клуб заключил с Шалимовым контракт на два года. Он уже прилетел в Екатеринбург и завтра, 11 августа, начнёт тренировать команду.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем, — говорится в сообщении. — Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство «Урала» заявило об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера.