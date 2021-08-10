Грозный, 10 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Чечне к 10 августа приняли участие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции свыше 600 тыс. человек. Им был введен первый компонент вакцины., сообщил вице-премьер Вахит Усмаев в ходе селекторного совещания под председательством главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

NIAID Вакцинация

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С учетом того, что в республике в настоящее время проживают около 1,493 млн человек, доля привитых от COVID-19 в Чечне составляет 40% всего населения или 67% от запланированного контингента. Напомним, ранее специалистами Минздрава РФ и Роспотребнадзора говорилось о необходимости привить 60% населения РФ для создания коллективного иммунитета.

Отметим, в последние недели в Чечне существенно вырос суточный прирост числа заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба на 10 августа, за прошедшие сутки в регионе выявлен еще 141 пациент с COVID-19. За эти же сутки выздоровели 75 человек, скончались семь пациентов. Общее число носителей инфекции достигло 17 221 человека, из них выздоровели 13 520 пациентов. Не удалось спасти 375 жителей региона.