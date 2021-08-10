Москва, , 16:02 — REGNUM Навязчивая телереклама с участием известных актеров просто впаривает вам разные кредитные услуги, обещая льготные проценты, идеальные условия, да и вообще доступ ко всем благам. Впрочем, это лишь до тех пор, пока вы не столкнетесь с реальностью, прописанной в договоре мелкими буковками, которые вы не захотели прочитать

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Депутат Госдумы Александр Якубовский обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной по поводу нарушения рядом кредитных организаций федерального закона «О потребительском кредите» и установленных Центральным Банком правил регулирования, в части расчета полной стоимости кредита по кредитным картам.

Самая распространенная схема, о которой пишет Якубовский, повышенный процент за средства, снятые с карт наличными.

Так, формально в банковском договоре может быть прописано, что полная стоимость кредита составляет несколько десятков процентов. Но тут же оговорено, что, если человек снимает наличные, то ставка повышается более чем в два раза. Меняется ли при этом полная стоимость кредита? Очевидно, что да.

Но, если данную неприятность опытные пользователи еще научились как-то обходить, избегая снимать наличные с подобных карт, то есть схемы, которые банки неизбежно навязывают всем пользователям кредитов. В частности, выводят за стоимость основного договора, например, комиссию за годовое обслуживание, размером с содержание бухгалтера на аутсорсинге.

Нарушением закона, по мнению Александра Якубовского, являются и масса приложений к основному договору с заявленной процентной ставкой, где прописаны различные условия взимания всех этих ростовщических и грабительских процентов. Ограничение предельной стоимости кредита распространяется только на ставку в договоре, а в дополнительном соглашении она ничем не ограничивается. При этом очевидно, что исходный договор с низкой ставкой не является самостоятельным документом, так как дополнительное соглашение всегда включается в единый пакет документов и всегда подписывается одновременно с договором. «Все эти манипуляции не только, на мой взгляд, нарушают закон о предельной стоимости кредита, но и, что самое важное, приносят ощутимые финансовые потери гражданам», — отмечает депутат.

При этом, если одни банки маскируют свои дополнительные поборы различными условиями, в которых не каждому потребителю дано разобраться, то иные вообще не считают нужным скрывать нарушение закона и впрямую превышают установленную ЦБ предельную стоимость кредита.

«В результате проведенного мониторинга как полученных обращений, так и предлагаемых к заключению на рынке потребительского кредитования договоров кредитования, нами выявлено несколько схем, в результате использования которых граждане вводятся в заблуждение, несут дополнительные расходы, которые ухудшают их финансовое положение», — отмечает Якубовский в своем письме председателю Банка России.

В связи с высокими инфляционными ожиданиями кредитно-денежная политика Центрального банка предусматривает планомерное повышение ключевой ставки, что, соответственно, ведет и к росту стоимости потребительских кредитов для населения. В результате, подчеркивает Якубовский, нарушения, которые в настоящий момент допускают кредитные организации, будут приводить к еще большим финансовым потерям граждан. А, если подумать, — то и рискам для финансовой системы страны, так как завуалированные кредитные условия не позволяют пользователям реально оценить свои финансовые возможности, повышают риск неплатежей, что ведет к усилению негативных тенденций на финансовом рынке.

Со своей стороны, Александр Якубовский попросил главу ЦБ провести проверку указанных фактов и принять меры к кредитным организациям, нарушающим положения Федерального закона «О потребительском кредите», а также усилить контроль Центрального банка за отчетностью кредитных организаций относительно потребительского кредитования.

Очевидно, что в ситуации экономического кризиса увеличивать различными манипуляциями финансовую нагрузку на население просто недопустимо, что регулятор и должен внушить банкам, и как можно скорее.