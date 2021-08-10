Севастополь, 10 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Севастополе задержана группа лиц по подозрению в махинациях с квартирами пожилых людей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 10 августа. В числе задержанных — сотрудники полиции. Задержания прошли в рамках спецмероприятий совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ УВД по городу Севастополю. Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве в особо крупном размере.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Предварительно установлено, что с лета 2019 года двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему по хищению недвижимости, их жертвами становились пожилые или недееспособные люди. Полицейские собирали данные об одиноких гражданах, а остальные подельники «обрабатывали» жертв, вводили в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость, занимались процедурой госрегистрации права собственности. Известно о двух пострадавших — двоих мужчинах в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями. Подозреваемые завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком.

Подозреваемые были задержаны. По местам их проживания и работы проведены обыски, изъяты сведения и материалы, представляющие интерес для следствия. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности данных лиц. Параллельно принимаются меры для признании уже совершенных сделок незаконными. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководства Главного следственного управления.

В УМВД Севастополя добавили, что по делу подозреваемыми проходят старший участковый уполномоченный и сотрудник патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности.