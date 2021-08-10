Москва, 10 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent растет на 0,88%, превышая $69,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«В первой половине дня взлет цен на нефтяных площадках был даже более существенным, цены на баррель марки Брент возвращались в зону выше $70, но сейчас отступили от максимумов.

По сути, ситуация остается неизменной — спрос на нефть в мире по-прежнему существенно превышает предложение, появления на рынке новых объёмов поставок от американских сланцевиков или Ирана в самое ближайшее время ожидать не приходится. Запасы продолжают сокращаться.

Но всего этого явно не хватает для выхода нефти на новые высоты и преодоления тянущегося с 2008 года глобального нисходящего тренда. Технические факторы трейдинга превалируют над фундаментальными.

В то же время все рынки слишком долго и без достаточных к тому фундаментальных оснований росли, накачиваемые деньгами основных центробанков. Соблазн фиксации прибыли и игры на понижение очень высок.

Рынки ждут какого-то яркого события, которое сможет стать спусковым крючком для сильного движения.

Применительно к рынку нефти предположить возникновение такого события, которое будет говорить в пользу роста цен, например, за счет какого-то конфликта в Ормузском проливе или катастрофы в Мексиканском заливе гораздо проще, чем события, которое существенно снизит спрос (всё-таки катастрофическому кризису со значительным падением спроса регуляторы способны противопоставить новые потоки денежного стимулирования.

Пока, видимо, нервные колебания нефти вокруг отметки $70 будут продолжаться», — считает эксперт.

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