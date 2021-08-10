Москва, 10 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в уже в 2021 году. Об этом 10 августа в ходе единого дня приёмки военной продукции заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Минобороны России Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

Читайте также: Названы сроки испытания «Циркона» с атомной подлодки

«В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Планируется, что первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» в составе ВМФ России станет фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко».

Напомним, 19 июля Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км.

Также по теме: Обнародовано видео успешного запуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков»

В конце августа планируется начать испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки проекта 885 «Северодвинск». Предполагает, что они будут завершены до ледостава на Белом море с выполнением нескольких пусков.