Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Ипподром, расположенный в центре Ростова-на-Дону, могут перенести за черту города. Рассматривается его размещение на левом берегу Дона — в районе монумента «Тачанка».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Лошадь в леваде на территории Раменского ипподрома. Московская область, Раменское, сентябрь 2018 г

Идея переноса ипподрома появилась давно. Однако этот вопрос не решится, пока в левобережной зоне не будет построена детская конноспортивная школа. Под объект выделен участок площадью 14 гектаров. Территорию необходимо обеспечить инженерными коммуникациями. Стоимость этих работ составит 305 млн рублей.

«В дальнейшем рассматривается вопрос переноса в эту зону ипподрома со скаковым, беговым и тренировочными кругами, а также всей необходимой инфраструктурой», — цитирует министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна портал donnews.ru.

Предполагается, что комплекс будет включать в себя закрытый манеж с трибунами, школу жокеев и наездников, открытый манеж с трибунами, конюшни, поле для конкура.