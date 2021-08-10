Ярославль, 10 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Ярославле обязательную прививку от коронавируса прошли 4 тысячи 196 человек на 209 предприятиях торговли и сферы услуг. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Дмитрий Веселов.

Гостиница в Ярославле

По данным Дмитрия Веселова, 1924 привившихся — сотрудники общепита, 1517 — сотрудники предприятий, занимающихся торговлей, 755 человек из гостиничного бизнеса.

Доля вакцинированных сотрудников гостиниц составляет 86 процентов, в сфере торговли — 45 процентов, в сфере общепита — 62 процента.