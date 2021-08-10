Волгоград, 10 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Власти приняли решение продлить рокадную дорогу в сторону Красноармейского района Волгограда. В итоге в городе появится 20-километровая благоустроенная береговая зона, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе администрации региона.

Www.volgograd.ru Берегоукрепление Волги в Волгограде

Подрядная организация приступила к основным работам в районе жилой застройки улиц Иркутская — Одесская. Здесь укрепят участок длиной 280 метров, уже забиты первые сваи, полностью упорный пояс из трубошпунта будет готов в марте 2022 года.

«Мало кто в это верил, но мы начали делать первые реальные шаги, которые касаются берегоукрепления в направлении юга Волгограда, в сторону Красноармейского района. В этом микрорайоне Ворошиловского района проживают почти три тысячи человек: дома находятся в опасной оползневой зоне. Если ничего не делать, то ущерб может составить 2−3 млрд рублей. Строительство 280-метрового участка берегоукрепления и рокадной дороги с элементами укрепления грунта позволит по-настоящему защитить людей. Выполняя задачи по берегоукреплению, у нас есть возможность продлить рокадную дорогу на два километра. И мы это делаем. Проектирование уже идёт. Думаю, к концу следующего года приступим к строительству», — сказал на выездном совещании губернатор Андрей Бочаров.

Берегоукрепление участка в границах улиц Иркутской — Одесской даст возможность возвести ещё четыре отрезка общей протяжённостью 4,6 км в сторону Советского района до улицы Автомобилистов, что позволит приступить к продлению рокадной дороги в этом направлении. Полное завершение проекта даст Волгограду почти 20-ти километровую благоустроенную набережную.

Ежедневно на объекте заняты 40 специалистов. Речным флотом для устройства упорного пояса перевозится 100 тысяч тонн песка.