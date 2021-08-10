В Волгограде продлевают рокадную дорогу
Волгоград, 10 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Власти приняли решение продлить рокадную дорогу в сторону Красноармейского района Волгограда. В итоге в городе появится 20-километровая благоустроенная береговая зона, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе администрации региона.
Подрядная организация приступила к основным работам в районе жилой застройки улиц Иркутская — Одесская. Здесь укрепят участок длиной 280 метров, уже забиты первые сваи, полностью упорный пояс из трубошпунта будет готов в марте 2022 года.
Берегоукрепление участка в границах улиц Иркутской — Одесской даст возможность возвести ещё четыре отрезка общей протяжённостью 4,6 км в сторону Советского района до улицы Автомобилистов, что позволит приступить к продлению рокадной дороги в этом направлении. Полное завершение проекта даст Волгограду почти 20-ти километровую благоустроенную набережную.
Ежедневно на объекте заняты 40 специалистов. Речным флотом для устройства упорного пояса перевозится 100 тысяч тонн песка.