Белград, , 16:36 — REGNUM Государство Босния и Герцеговина (БиГ) в том виде, в котором оно сегодня существует, неприемлемо для сербского народа. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 10 августа в Белграде во время круглого стола на тему «Закон Инцко — конец Республики Сербской или развал БиГ».

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Я действую против такой Боснии и Герцеговины. Она не подходит сербскому народу», — процитировало агентство «Бета» слова Додика.

Лидер сербов в Боснии и Герцеговине заявил, что Республика Сербская не исчезнет и не будет молча соглашаться с навязанными законами. Также Додик отметил, что политика США при президенте Джо Байдене является прямым продолжением политики, которую американская администрация вела по отношении к Боснии и Герцеговине в 1990-е годы. При этом, напомнил он, администрация Байдена еще как минимум три года будет у власти.

«Нужно дождаться какого-то нового Трампа и провозгласить независимость», — сказал Додик.

Напомним, что бывший представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко под конец своего мандата ввел закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Это вызвало в Республике Сербской острую реакцию — парламент автономии принял решение запретить исполнение закона Инцко на её территории. Политические представители сербов также отказались от участия в работе органов власти на уровне БиГ.