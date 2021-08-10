Рига, , 15:58 — REGNUM Решение о ведении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на белорусско-латвийской границе приняло правительство Латвии. Об этом 10 августа сообщает глава МВД Латвии Мария Голубева на своей странице в соцсети Twitter.

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«Решение правительства о введении (режима) ЧС на границе Латвии принято», — говорится в сообщении Голубевой.

Также она уточнила, что ужесточение на границе двух стран будет произведено немедленно.

При этом, по данным портала Delfi, с 11 августа режим ЧС будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.

Кроме того, уточняется, что пограничникам разрешено использовать физическую силу и спецсредства для незамедлительного возвращения незаконных мигрантов на территорию Белоруссии.

Отметим, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа пограничники Латвии задержали свыше 200 нелегальных мигрантов, которые пересекли белорусско-латвийскую границу.