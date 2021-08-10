Тбилиси, , 16:08 — REGNUM В Грузии за время её независимости было совершено много ошибок, и война, которую начал в августе 2008 года тогдашний президент страны Михаил Саакашвили была одной из них. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в городе Болниси, представляя кандидата в мэры.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава грузинского правительства напомнил инцидент, когда Грузия напала на Южную Осетию, но после вмешательства России грузинские войска вынуждены были вернуться на свои места дислокации.

«Чем была Августовская война, как не ошибкой? Когда ты не сможешь увести страну от такой провокации, сбежишь, будешь ползти по земле, как вел себя бывший президент, бросишь своих солдат — это катастрофа, трагедия, наша трагедия и позор», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что прошлое нужно помнить, но также необходимо смотреть в будущее. Премьер-министр Грузии также отметил, что правительство страны должно заботиться о населении и укреплять государство.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Согласно данным соцопросов, основным конкурентом «Грузинской мечты» будет партия «Единое национальное движение», которую основал Саакашвили.

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