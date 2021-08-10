Красногорск, 10 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Около двух десятков штрафов выписано владельцам собак за нарушение правилу выгула в Подмосковье. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Штрафы за эти действия предусмотрены в поправках к Кодексу Московской области об административных правонарушениях. Изменения действуют на территории региона с 25 июня 2021 года, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Выписаны первые штрафы. Владельцы собак оштрафованы на сумму 31,5 тыс. рублей. На сегодняшний день рассмотрено 18 административных дел, 9 человек получили предупреждения», — сказал чиновник.