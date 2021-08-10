Стокгольм, 10 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Разработчики Valheim рассказали, как изменится механика потребления пищи в игре с выходом дополнения Heart & Home. Ролик с демонстрацией нововведений был опубликован на официальном YouTube-канале студии Iron Gate.

Еда с ножом

С релизом Heart & Home в Valheim еда будет разделена на три категории: восстанавливающая здоровье, восстанавливающая выносливость и понемногу восстанавливающая оба этих параметра. Точная дата выхода обновления пока не сообщается.

Напомним, Valheim — это популярный симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. Его релиз состоялся в феврале 2021 года.