Элиста, 10 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Фигуранту уголовного дела о хищениях при ремонте библиотеки в Черноземельском районе Калмыкии вынесен приговор, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

На скамье подсудимых оказался уроженец Астраханской области. Следствием и судом установлено, что мужчина ввёл в заблуждение заказчика (МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания Черноземельского района») и обманным путём получил более 500 тыс. рублей за фактически не выполненные работы.

За мошенничество астраханцу назначено условное наказание в виде одного года и шести месяцев. Кроме того, он должен заплатить судебный штраф в размере 40 тыс. рублей. Также взыскан причинённый региональной казне ущерб.

Приговор в законную силу пока не вступил.