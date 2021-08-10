Москва, 10 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Странно, что Александр Лукашенко просит у России кредит на борьбу с пандемией, существование которой он долго не хотел признавать, и, более того, всячески высмеивал и критиковал вводимые, в том числе и Россией, ограничительные меры, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Тем самым, между прочим, давая дополнительные аргументы тем в России, кто вел пропаганду против тех самых ограничительных мер и вакцинации.

Тем более, что, согласно официальным белорусским данным, заболеваемость коронавирусом в стране и смертность от него находятся на очень низких уровнях — за период с начала пандемии умерло всего 3 451 человек.

И сам Лукашенко никаких ограничительных мер не вводил, даже парад на 9 мая 2020 года не отменял, в пику решению российских властей, чем собрал немало восторженных комментариев своих апологетов в России. Тут уж надо быть последовательным.

И уж тем более в том, что в кредите на эти цели Лукашенко отказал МВФ, якобы, под давлением оппозиционеров, Россия никак не виновата. Вроде, не Россия заставила Лукашенко арестовывать сотрудника российского банка, участвующего в выборах.

Или, может быть, Лукашенко уже извинился за обвинения в попытке переворота в его стране, когда его спецслужбы попались в ловушку, расставленную им СБУ?

Обвинил, даже не попытавшись проконсультироваться с союзником. Может, логичнее в таком случае, попросить денег у Зеленского?

Тем более, что на Украине официальная статистика по заболеваемости даже более радужная. У них точно должны быть свободные деньги», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый кредит попросил Москву предоставить через Евразийский банк развития президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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