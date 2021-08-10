Степанакерт, , 15:46 — REGNUM В зонах боевых действий и во время войн в принципе сложно понять мотивацию того или иного насилия, жестокости и вандализма, так как война не имеет писанных законов. Однако углубленные исследования показывают те скрытые мотивы злодеяний, недоступные широкой публике и остаются незамеченными. Все это особенно очевидно в случае сосуществующих наций и стран, которые оказались в сфере межэтнических конфликтов, захвата жизненно и культурно важных территорий, что, в свою очередь, квалифицируется как культурный геноцид.

Война в Карабахе © Photolure

Фактом является то, что национальные меньшинства всегда оказываются в тисках геноцида и культурного геноцида.

Об Арцахском или Карабахском конфликте и азербайджанской агрессии слышали многие, так как во время пандемии 2020 года и всеобщих ограничений разразилась война, носившая особенно жестокий характер.

Эта война по своему характеру не отличалась гуманизмом, особенно внимание привлекает вандализм в отношении армянского историко-культурного наследия, вплоть до уничтожения памятников, посвященных Великой Отечественной войне и что было более необычным, прицельный огонь и ритуальные погромы над общечеловеческими памятниками культуры.

Оставим в стороне тот факт, что этот конфликт сопровождался уничтожением армянского искусства и культуры. Даже без визуальных доказательств ЮНЕСКО и ООН приняли ряд резолюций об уничтожении армянского культурного наследия в Азербайджане. Война 2020 года в этом отношении стал исключение, а военнослужащие-погромщики в своей эйфории и радости не представляли, что публикуют материалы о преступлениях. Отметим, что в Баку очень быстро осознали, что подобные публикации могут иметь последствия и попытались их прекратить, объявив, что эти действия осуждают, а их исполнители будут подвергнуты уголовному преследованию.

Однако имеющиеся в сети материалы достаточны, чтобы начать настоящее уголовное преследование, и что не менее важно, достаточны для озвучивания общественной оценки.

Человечество никогда не говорило о культурных границах в культурном присутствии или сосуществовании. Этот термин определяется как наличие доказательств присутствия другой этнической группы в стране. В конкретных конфликтах это становится цепью уточнения культурных границ и разрушений. Другими словами, культурное присутствие является достаточным основанием для доказательства того, что писания данного места или иностранного народа, культурный стиль, образ жизни, созданные из местного сырья, являются фактом краткосрочного или долгосрочного характера присутствия в регионе той или иной этнической группы. Все это ярко выражено в азербайджанских и курдских, еврейских, русских, совместных кладбищах, сохранившихся на территории Республики Армения, которые, хотя и не находятся под особой охраной, остаются неизменными после выезда из места своего проживания представителей этих этнических групп. Во время войны в Арцахе в 2020 году солдаты азербайджанской армии вели прицельный огонь по памятнику Великой отечественной войне в селе Аветараноц по одной причине, на монументе были написаны имена армян — участников войны. Публикация этого видео вызвала много вопросов о том, в каком состоянии находятся памятники армянам-воинам Великой отечественной войне в Азербайджане и как обращались с памятниками этой группы в советские времена. Дело в том, что любое масштабное злодеяние имеет свои скрытые мотивы, объяснение и историю.

Культурный геноцид, проводимый в Азербайджане, имеет более глубокие корни. На первый взгляд, такое отношение типично только во время войны или в годы независимости Азербайджана, но на самом деле все иначе. В Азербайджане присутствует определенное отношение к Великой отечественной войне и памятникам посвященным ей, что становится очевидным из общественных настроений, сложившихся вокруг фигуры Мамед Эмина Расулзаде. Нельзя не зафиксировать, что еще с советских времен азербайджанская общественность проявляла лояльное отношение к Мамед Эмину Расулзаде, который во время Великой Отечественной войны занимался организацией азербайджанского легиона вермахта и принимал активное политическое участие в войне на стороне фашистской германии. Сейчас памятники и бюсты ему устанавливаются в Азербайджане. Сейчас в сети Мамед Расулзаде представляется в качестве азербайджанского общественного и политического деятеля. Нравится нам это или нет, но мы должны признать, что это обстоятельство имеет прямое и косвенное влияние на формирование поколения независимого Азербайджана. Лояльность к азербайджанским легионерам и радикальный национализм за последние 30 лет воспитали именно то поколение, которое в 2020 году во время войны занималось уничтожение монументов и памятников армянским героям Великой Отечественной войны. Советский Союз воевал против общемирового зла, во время войны плечом к плечу стояли представители 128−150 народностей, упоминаются около 800 различных этнических групп и сложно представить, как в Армении посмели бы плохо отнестись к таким памятникам лишь за то, что на них высечены имена других национальностей.

Что произойдет с бюстом героя соцтруда в Шуши или с бюстом дважды героя войны? На территории Азербайджана, где есть факты присутствия армян, безжалостно уничтожается их культурное наследие.

Одними из таких примеров являются уничтожение в 1969 году памятника 600 армянским солдатам в Баку или музей славы маршалов Ованеса Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна в селе Чардахлу, который властями Азербайджана был превращен в чайхану еще в 1989 году. Во время первой Арцахской войны памятники маршалам были разрушены. Фактов много: специалисты могут провести докторские исследования или даже написать книгу обо всем этом. В любом случае то, что произошло, требует проведения нескольких международных конференций и дискуссий. В случае исследований мы должны выяснить, что именно мы хотим передать будущим поколениям. Особенно это касается недопущения распространения зла на международном уровне и пресечения радикализма.

Ниже представлен список упомянутых выше разрушений памятников Великой отечественной войне и свидетельства культурного геноцида против армянского наследия.

Судя по хронологии и географии произошедшего, список можно продолжить, хотя его достаточно, чтобы понять, что происходит на оккупированных Азербайджаном территориях Карабаха. Добавим, что такая же участь постигнет все остальные памятники и следы армянского наследия на оккупированных территориях и в Азербайджане. С уверенностью можно утверждать, что в Азербайджане проводится целенаправленный, санкционированный государством культурный геноцид армянского наследия.

Артур Геворгян — директор Национального парка музея скульптуры Республики Армения