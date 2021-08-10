Москва, 10 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила группу компаний Mercury, которая управляет ЦУМом, в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн. Об этом 10 августа сообщается на сайте ведомства.

Александра Просвирникова ИА REGNUM ЦУМ

В этой связи антимонопольная служба проводит выездные проверки дистрибьюторов товаров класса люкс — ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов.

«Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку, — подвернул представитель ФАС. — В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн».

За участие в картельном сговоре в России предусмотрено максимальное наказание — до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей. Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЦУМ и группа компаний Mercury в 2020 году отказались предоставить ФАС затребованные сведения в ходе внеплановых выездных проверок. За это антимонопольная служба вынесла штрафы четырём юрлицам, связанных с группой: ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ».