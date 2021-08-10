Москва, 10 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. До конца текущего года в Вооруженные силы (ВС) России поступит двадцать новейших танков Т-14 «Армата». Об этом 10 августа сообщил в ходе единого дня приемки военной продукции заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата»

«В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 «Армата», — сказал он и добавил, что также российская армия в нынешнем году получит 65 серийных танков Т-90М «Прорыв».

Помимо этого, Криворучко указал, что ВС РФ также будут получены в нынешнем году 18 разведывательно-ударных средних и тяжелых беспилотников, а, кроме того, бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», который будет поставлен в войска досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что три новых атомных подводных лодки и еще одну дизель-электрическую субмарину получит в нынешнем году Военно-морской флот (ВМФ) России.