Москва, 10 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Проекты развития водородной энергетики возникли задолго до утверждения концепции. 2024 год указан в указе президента от 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) Водородный автомобиль

«Три года работали специалисты, создав концепцию. Покупателем в пилотном проекте, согласно концепции, выступят пилотные проекты за рубежом, создающиеся для тестирования технологий.

У российской компании Aurus уже есть разработанный лабораторный образец автомобиля с двигателем на водородном носителе. Применение водорода в промышленности — это более дальняя перспектива.

В концепции озвучено три временных срока — 2024, 2035 и 2050 года. К 2024 планируется создание пилотных проектов по применению водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

Вероятно, к 2035 году можно ждать появления общественного транспорта на водороде. Однако сейчас мейнстрим, по которому идут автопроизводители — электромобили, а значит, инфраструктура городов будет подстраиваться под автомобили с электродвигателями.

Поддержание инфраструктуры для автомобилей на бензине, газе, водороде и электричестве, выглядит идеей, противоречащей основам» зеленой» энергетики — экономному использованию природных ресурсов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании проекта концепции развития водородной энергетики. В документе представлена стратегия действий в этой сфере.

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