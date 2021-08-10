Элиста, 10 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Слухи об учёбе дочери руководителя администрации главы Калмыкии Чингиса Берикова в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) за государственный счёт не нашли подтверждения. Об этом сказано в официальном ответе на запрос ИА REGNUM.

Alexxx1979 Калмыкия

«Органы государственной власти и местного самоуправления Калмыкии могут подавать список абитуриентов для поступления [по целевому направлению]. В администрации главы Калмыкии договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образовании [полной тёзки дочери Чингиса Берикова] не оформлялся», — сказано в ответе за подписью врио руководителя администрации главы Республики Калмыкия Кирилла Попова.

ИА REGNUM напоминает, что в списке на зачисление в МГИМО, который распространил телеграм-канал «Бумба», была указана полная тёзка дочери руководителя администрации главы Калмыкии Чингиса Берикова. Также было указано, что студентка якобы будет учиться в столичном вузе за счёт правительства региона.