Москва, 10 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Падение внутреннего туризма в России можно объяснить запретами и требованиями, а также постоянно меняющимися правилами посещения того или иного региона страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил владелец туристического комплекса, председатель «Партии роста» в Севастополе Олег Николаев. Так он прокомментировал новость о том, что в оставшийся период 2021 года отдохнуть за границей рассчитывают только 1% жителей РФ.

Russkiydom.su Туризм

«Согласно опросам, в допандемийные годы за рубежом отдыхало около 10% жителей России. Падение выездного туризма в три раза можно связать с рядом ограничений на иностранных курортах и границах, но популярные у жителей РФ направления сейчас достаточно открыты, — сказал Николаев. — Но и внутренний туризм также упал. Это можно объяснить запретами и требованиями на территории страны. Из-за постоянно меняющихся правил посещения того или иного региона планы на перемещение могут меняться. Основной поток нужно считать во второй половине августа, когда население России более активно перед началом учебного года».

При этом эксперт подчеркнул, что пока сложно сказать, насколько внутренний туризм воспользовался моментом и переориентировал на себя тех, кто прежде выезжал в Турцию или Египет.

«На валовом региональном продукте национальных курортов и налоговой базе это существенно не отразилось», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среди наиболее популярных направлений у жителей России для отмечания праздников или каких-либо знаменательных событий в личной жизни на первом месте оказались Италия (10%) и Санкт-Петербург (19%).