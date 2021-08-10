Москва, 10 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Необходимость значительных инвестиций в технологии улавливания углекислого газа при производстве водорода с использованием мощностей ТЭС сделает очень тяжело реализуемым первый этап проекта, по которому уже к 2024 году Россия должна экспортировать до 0,2 млн тонн топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород в таблице Менделеева

«Сейчас на большинстве отечественных ТЭС такие технологии просто отсутствуют, а с учетом устоявшихся практик ценообразования на рынке электроэнергетики, генераторы с большой вероятностью попросят включить затраты по возведению улавливающих технологий в тариф (нерыночные надбавки), что вряд ли будет воспринято потребителями с восторгом.

Эти бизнес-процессы не реализуются за 2−3 года, особенно с учетом серьезных экологических требований к производству со стороны потенциальных потребителей водорода на внешних рынках.

Производство же водорода на ТЭС без должных инвестиций в экологичность для потребления на внутреннем рынке не отвечает простой логике: зачем вырабатывать «зеленое» топливо и при этом попутно загрязнять окружающую среду в процессе генерации?

При этом стоит отметить, что в случае грамотной реализации проекта, на горизонте 8−10 лет отрасль может начать показывать признаки глобальной конкурентоспособности: потенциал в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с помощью которых вырабатывается «зеленый» водород, у России действительно огромен, но пока не реализуется должным образом», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране. Об этом в ходе совещания заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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