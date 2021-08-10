Минск, , 15:32 — REGNUM Для защиты Белоруссии могут быть привлечены не только военнослужащие, но также рабочие сельскохозяйственных и иных предприятий. Об этом 10 августа заявил госсекретарь белорусского совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Подводя итоги второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, призванной противодействовать проникновению нелегальных мигрантов из Белоруссии в соседнюю Литву, Вольфович остался довольным увиденным. Вместе с ним за учениями наблюдали министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, председатель госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо и другие высокопоставленные офицеры постсоветской республики.

Гродненская погрангруппа на Гожском полигоне с участием военнослужащих Западного оперативного командования отработала «вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации условного незаконного вооруженного формирования, проникшего на территорию Республики Беларусь с территории сопредельного государства».

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«Беседуя с военнообязанными приятно видеть, что у них есть понимание, для чего их призвали, что кроме нас, мужиков, которые должны защищать свою страну, никто этого не сделает. Конечно, не хотелось бы, чтобы доходило до того, чтобы мы отрывали от работы комбайнеров, хлеборобов, рабочих предприятий, — для этого есть кадровые подразделения, в том числе и пограничной службы. Но если будет какая-то необходимость, и какая-то опасность будет угрожать стране, мы выполним задачи по защите страны», — сообщила по итогам пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

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