Бишкек, 10 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Министерство транспорта Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект поправок в закон «Об автотранспорте», предлагающих исключить требование о не менее чем трех годах профессионального стажа, разрешив водителям без опыта заниматься перевозкой пассажиров в автобусах.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасный водитель

Свою инициативу чиновники аргументируют тем, что сейчас в республике у новых водителей нет возможности наработать профессиональный стаж в категории «D», чтобы легально возить пассажиров в автобусах.

А принятие поправок якобы позволит компаниям-перевозчикам своевременно обновлять штат водителей — привлекать к перевозкам пассажиров молодые кадры.

«На рынке пассажирских услуг работают в основном водители старшего и пожилого возраста, которые в силу своего возраста не могут справляться с возрастающей нагрузкой, что также влияет на безопасность пассажиров», — утверждают в минтрансе.