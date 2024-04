Нью-Йорк, США, 10 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Лидер инди-рок группы Bleachers Джек Антонофф рассказал о написании песни «The Greatest» для Ланы Дель Рей в интервью для Mix With The Masters, которое доступно на официальном канале медиа в ютубе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

В интервью Антонофф демонстрирует процесс создания трека, который он назвал своим любимым с альбома «Norman fucking Rockwell!». Антонофф описал аккорды, которые легли в основу песни, как «своего рода англоязычную прогрессию» и «довольно царственную». Затем музыкант подробно объяснил воздействия нескольких гитарных линий и фортепиано на «оживление» песни. Антонофф также сказал, что выбор инструментов, используемых в песне, отражает темы самой песни. «Идея флейты в том, что в них есть «царственность», — сказал он. «Это звучало как марш смерти к концу культуры».

Антонофф спродюсировал большую часть материала из двух последних альбомов Лены Дель Рей. Кроме того, Дель Рей появилась на некоторых собственных работах Антоноффа. Совсем недавно Дель Рей появилась в композиции «Secret Life» из выпущенного в конце июля нового альбома Bleachers под названием «Take The Sadness Out Of Saturday Night».