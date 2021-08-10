Москва, 10 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Благоприятная экспортная конъюнктура способствует ускоренному росту российского ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил экономист, член генсовета «Партии роста» Антон Любич.

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«Благоприятная экспортная конъюнктура действительно способствует ускоренному росту ВВП. При этом нужно понимать, что рост в пострадавших от кризиса секторах экономики, ориентированных на внутренний рынок, не будет таким высоким. Ожидаю, что рост ВВП РФ будет в диапазоне 3,5 — 4% по итогам 2021 года, — сказал Любич. — Замедление восстановительного роста происходит вследствие сохраняющихся коронавирусных ограничений, тормозящих как внутренний спрос, так и несырьевую экспортную активность вследствие ограничения прямых деловых контактов, особенно с Восточной Азией, прежде всего Китаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучали сомнения в том, что в 2021 году экономика РФ сможет достичь 5-процентного роста.