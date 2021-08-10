Екатеринбург, 10 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев покинул занимаемый им пост. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Юрий Матвеев

«Юрий Матвеев и руководство «Урала» пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что екатеринбургский клуб гордится Матвеевым, с первых дней работавшим в системе «Урала», и благодарен специалисту за продуктивную работу с молодежным составом «Урала-2», а также за успехи основного состава команды.

«Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом «Урал». За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надежные люди. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку!», — приводит пресс-служба слова Матвеева.

Отметим, Юрий Матвеев работал в системе «Урала» с 2008 года и в минувшем году возглавил основной состав клуба. Под его руководством екатеринбургская команда в сезоне 2020/2021 финишировала на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ.