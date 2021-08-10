Бишкек, 10 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Национальный альянс бизнес-ассоциаций обратился к президенту Киргизии Садыру Жапарову с призывом не подписывать и наложить вето на проект закона о введении в республике режима чрезвычайной ситуации в экономике.

Mr. Theklan Киргизия

Под открытым письмом в адрес главы государства уже подписались представители 71 союза предпринимателей и компаний.

Бизнес-ассоциации акцентируют внимание на том, что этот законопроект позволит правительству экспроприировать и отчуждать имущество любого налогоплательщика.

По мнению представителей альянса, законопроект о ЧС в экономике узаконивает рейдерский захват через искусственное банкротство предприятий, поскольку правительство получит право изменять кредитные условия и внедрять новые правила управления предприятиями.

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Также законопроект заложил многие нормы, которые увеличивают дискреционную власть правительства, что создает коррупционные риски — позволяет чиновникам в короткие сроки менять налоговые режимы, вводить новые платежи и пошлины, изменять правила налогового и таможенного администрирования.

Они отмечают, что принятие данного законопроекта законодательным собранием республики прошло с грубейшими нарушениями.

Парламент одобрил его без проведения общественного обсуждения, то есть мнения бизнес-сообщества никто не только не учел, но даже и не выслушал. Помимо этого, депутаты проигнорировали регламент парламента Киргизии — не был проведен анализ регулятивного воздействия.

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