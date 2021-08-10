Москва, 10 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Как защититься от бедствий, рассказали страховщики

YouTube_ John Tark Наводнение. Тулун

Россиян больше всего беспокоят пандемия, обязательная вакцинация и погодные аномалии, которые в этом годы носят катастрофический характер. Оно и понятно: 2021 год действительно рекордный по температурам и количество чрезвычайных ситуаций.

Фобии россиян проанализировали в агентстве КРОС и составили рейтинг «Национальный индекс тревожностей» за II квартал 2021 года. Индекс базируется на основе оценки частоты тем публикаций СМИ и социальных медиа.

В марте-июне россиян тревожили главным образом третья волна коронавируса, обязательная вакцинация и погодные аномалии. Больше всего, согласно авторам исследования, погодные аномалии беспокоят москвичей, петербуржцев и жителей Краснодарского края.

Действительно, июнь 2021 года стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений, за 35−37-градусной жарой в Центральной России последовали «суперливни», смывающие все на своем пути. В Амурской области были зафиксированы самые масштабные за 50 лет подтопления, от потопа пострадали также Краснодарский край и Свердловская область. В 10 регионах страны из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

А в начале августа в Тверской области и ряде других регионов появился торнадо, всего за летние месяцы без крыш в результате ураганов остались сотни домов. Пожары в лесах и наводнения во многих регионах России являются результатом изменения климата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством 5 августа.

Страховые компании регулярно анализируют частоту наступления различных бедствий и масштабы разрушений, которые они несут с собой. Так, согласно статистике «Росгосстраха», старейшей российской страховой компании с вековой историей, наиболее часто загородным строениям наносят ущерб сильные ветры — 37% от всех заявленных страховых событий в 1 полугодии 2021 года пришлось именно на этот риск. В 21% случаев застрахованные в компании дома пострадали от пожаров. На аварии систем водоснабжения, отопления или канализации приходится 11%, на паводки 6%. Еще 5% страховых случаев в частных домах связано с действиями злоумышленников.

В квартирах картина иная: 63% случаев приходится проникновение воды из соседних помещений, которые не застрахованы, еще 29% — результат аварии различных систем водоснабжения и канализации. На пожары в квартирах приходится лишь 3% случаев, а на противоправные действия третьих лиц — кражи, грабежи, умышленное повреждение имущества — менее 1%.

Вышеназванные риски «стоят» по-разному: ветер и вода наносят, как правило, локальные повреждения, которые оцениваются в десятки тысяч рублей. Огонь уничтожает все, поэтому на пожары приходятся самые большие выплаты. Так, в первом полугодии самое крупное возмещение было выплачено клиенту «Росгосстраха» в Чехове Московской области, он получил 14 млн рублей за сгоревший из-за неисправности электросетей двухэтажный деревянный дом.

Директор филиала «Росгосстраха» во Владимирской области Сергей Базанов напоминает, что пожары в сельской местности страшны еще и тем, что они могут уничтожить десятки домов сразу. «Например, в марте 2020 года в одном поселке сгорело полностью 15 домов. 13 из них были застрахованы в «Росгосстрахе», их владельцы на выплаченные нами деньги купили новые дома или квартиры. То, что большинство сгоревших домов были застрахованы — это большая заслуга наших агентов, которые регулярно обходят свои участки и разъясняют, какую защиту дает полис. Благодаря этому у нас во Владимирской области охват страхованием жилья выше, чем во многих регионах — если смотреть по стране, то обычно из десятка сгоревших или затопленных домов были застрахованы 1−2. В лучшем случае», — рассказывает Базанов.

Директор филиала «Росгосстраха» в Пензенской области Николай Костыгин настоятельно рекомендует при заключении договора посоветоваться с агентом, который поможет определить, от каких рисков стоит застраховать жилье и на какую сумму. Поддержка со стороны агента окажется очень полезной, если беда все же случится. «Зачастую именно агент приходит на помощь в трудный момент первым после спасателей», — подчеркивает эксперт.

Несмотря на участившиеся случаи ураганов, наводнений и пожаров многие владельцы домов все еще не задумываются о страховании своего жилья, объясняя свою позицию тем, что «это дорого» и «меня точно не коснется». Вера Ранчинская, директор филиала «Росгосстраха» в Нижегородской области, убеждена, что все это «от лукавого»: «Полисы сегодня доступны семьям практически с любым достатком, есть варианты оплаты в рассрочку, а главное — это плановые и предсказуемые расходы семейного бюджета. Когда приходит беда, искать средства нужно будет срочно и в несопоставимо большем объеме. А страховой полис — это сейф, который можно открыть в случае неприятностей и взять оттуда денег ровно столько, сколько надо».

Как отмечают страховщики, интерес собственников к страхованию жилья начинает расти непосредственно в момент объявления чрезвычайной ситуации (ЧС). Так было, например, во время недавних ливней, затопивших Северную столицу, отмечает директор филиала ПАО СК «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов. Он напоминает также, что «принцип страхования — дать человеку поддержку на случай внезапных событий, которые могут наступить, а могут и не наступить, а не тех, которые УЖЕ наступили».

Выбирая страховку, обратите внимание на то, какие риски включаются в базовое покрытие. Если вы считаете нужным убрать какие-то риски, а какие-то добавить, ищите предложения продуктов-конструкторов, которые можно сформировать сообразно своим потребностям. Такие продукты есть в новой линейке «Росгосстраха» («Дом в деталях», «Квартира в деталях»), они охватывают максимально широкий спектр рисков, а также включают большой набор дополнительных опций, которые интересны клиентам вне зависимости от наступления страхового случая