Рязань, 10 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Напряжённая ситуация сложилась из-за свалки ТБО в Захаровском районе Рязанской области, заявил 10 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов. Местные жители пытаются не пускать на полигон автомобили с мусором из других регионов, дело дошло до судебного разбирательство, сообщает пресс-служба правительства региона

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Администрация муниципалитета и ООО «Захаровское ЖКХ» осенью 2017 года заключили договор аренды земельных участков для сбора, использования, обезвреживания и размещения бытовых отходов I—IV классов опасности. Документ действует до 31 октября 2022 года. В конце 2020 года в ООО «Захаровское ЖКХ» сменился учредитель, назначен новый директор, и на районную свалку начали поступать отходы из других регионов России, причём без согласования и без утверждения схемы размещения мусора с региональным оператором. В феврале 2021 года территориальный отдел Роспотребнадзора наложил временный запрет на работу свалки, судом была приостановлена её деятельность на 60 дней. Районные власти уведомили арендатора о расторжении договора, подали иск в Арбитражный суд, на который представитель ответчика не явился.

«Местные жители оправданно начали бить тревогу. Следующее заседание назначено на 31 августа. Впереди ещё почти месяц! Свалка растёт, как и степень общественного возмущения. Мусор как везли, так и продолжают везти. Доходит до эксцессов с вызовом полиции. Считаю необходимым вмешаться», — сказал на оперативном совещании Николай Любимов.

По поручению губернатора сформирована межведомственная комиссия, которая 10 августа отправится в Захаровский район для оперативного урегулирования ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, на ещё одну проблемную свалку обратили внимание активисты ОНФ. Общественники просят надзорные органы проверить переполненный полигон в Клепиковском районе, куда, по словам местных жителей, тоже привозят мусор из соседних регионов.