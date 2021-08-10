Жители рязанского Захарово встали на защиту свалки от «чужого» мусора
Рязань, 10 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Напряжённая ситуация сложилась из-за свалки ТБО в Захаровском районе Рязанской области, заявил 10 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов. Местные жители пытаются не пускать на полигон автомобили с мусором из других регионов, дело дошло до судебного разбирательство, сообщает пресс-служба правительства региона
Администрация муниципалитета и ООО «Захаровское ЖКХ» осенью 2017 года заключили договор аренды земельных участков для сбора, использования, обезвреживания и размещения бытовых отходов
По поручению губернатора сформирована межведомственная комиссия, которая 10 августа отправится в Захаровский район для оперативного урегулирования ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, на ещё одну проблемную свалку обратили внимание активисты ОНФ. Общественники просят надзорные органы проверить переполненный полигон в Клепиковском районе, куда, по словам местных жителей, тоже привозят мусор из соседних регионов.