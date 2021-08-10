Тверь, 10 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Тверской области в первом полугодии 2021 года в медицинские учреждения были трудоустроены более 1,2 тыс. специалистов. Данные прозвучали 10 августа на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Темой заседания стали итоги реализации в Верхневолжье национального проекта «Здравоохранение» в первом полугодии 2021 года — как отмечалось, по привлечению федеральных средств в рамках нацпроекта Тверская область занимает пятое место в ЦФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона напомнил, что президент поставил задачу выстроить всю отечественную систему здравоохранения на новой технологической базе.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Ключевые направления работы в Тверской области — развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объемов диспансеризации населения, что должно способствовать увеличению средней продолжительности жизни наших граждан. Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тверской области обновляется материально-техническая база сосудистых центров. В частности, до конца 2021 года будут введены в эксплуатацию ангиографический комплекс, передвижной аппарат УЗИ и комплекс ультразвуковой диагностики экспертного класса в ОКБ, комплексы УЗИ в Ржевской, Бежецкой, Нелидовской, Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №7 Твери, а также дополнительное оборудование для перемещения пациентов в городской больнице №6 областной столицы. В онкологическом диспансере в 2021 году был установлен новый маммограф, поставлены операционные столы, гематологические анализаторы, закуплены вакцины против рака шейки матки и расходные материалы для выявления заболевания.

В регионе создается центр амбулаторной онкологической помощи в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П.Аваева. На данный момент там завершен капитальный ремонт, поставлены КТ, эндоскопическое оборудование. Подобный центр создается также на базе Вышневолоцкой ЦРБ. До октября 2021 года будет завершен ремонт помещений, а в ноябре — поставлено необходимое оборудование.

В первом полугодии 2021 года в Тверской областитрудоустроены 349 врачей и 854 медика среднего звена. В регионе развивается система поддержки студентов-медиков и молодых специалистов сферы здравоохранения — выплачиваются академические и социальные стипендии студентам медицинских колледжей, организованы выплаты ординаторам и студентам, обучающимся по целевому набору в Тверском государственном медицинском университете.

В регионе вводится углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

«В настоящий момент в нашем регионе коронавирусом переболели более 56 тысяч человек. В рамках постановления Правительства РФ все эти пациенты с 1 июля имеют право на углубленную диспансеризацию, которую можно пройти в лечебном учреждении по месту прикрепления. По итогам диспансеризации принимается решение о необходимости проведения реабилитационного лечения в каждом конкретном случае. Разрабатывается индивидуальный план мероприятий. Реабилитация может проводиться как в условиях стационара, так и амбулаторно, в том числе на дому, с использованием методик дыхательной гимнастики и лечебной физкультуры», — прокомментировал главный врач Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев.

До конца 2020 года в Тверской области, в рамках нацпроекта, планируют создать второй региональный сосудистый центр и центр амбулаторной онкологической помощи на базе Ржевской ЦРБ. Кроме того, с 2023 по 2024 годы такие же онкоцентры будут открыты в Нелидовской, Бежецкой и Кимрской ЦРБ. Запланировано приобретение 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 15 модульных врачебных амбулаторий, строительство детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах.

Также до конца 2023 года планируется завершить строительство нового комплекса Детской областной клинической больницы.

На заседании правительства принято решение об увеличении на 270 млн рублей государственной программы «Здравоохранение Тверской области», деньги направят на развитие медицинских учреждений региона, в том числе обеспечивающих лечение больных новой коронавирусной инфекцией, и углублённую диспансеризацию выздоровевших граждан.