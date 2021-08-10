Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов по территориальному индексу в ходе торгов 10 августа выросла на 8,6%, до 50,95 тыс. рублей за тонну. С таким показатель она шестой день подряд обновляет исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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С начала августа биржевой индекс этого вида топлива вырос почти на 19%.

В то же время биржевая цена бензина Аи-92 незначительно снизилась — на 0,2%, до 57 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость бензина Аи-95, напротив, увеличилась на 0,2%, до 58,82 тыс. рублей за тонну, пишет ТАСС. Дизельное топливо подорожало на 0,04%, до 51,26 тыс. рублей за тонну.

Напомним, днём ранее биржевая цена сжиженных углеводородных газов по территориальному индексу увеличилась на 1,3%, до 46,91 тыс. рублей за тонну.