Томск, 10 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 123 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 августа в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявлен у 38 388 человек, выздоровел 33 841 пациент. За прошедшие сутки коронавирус победили 42 томича.

Напомним, 9 августа COVID-19 диагностировали у 118 жителей Томской области, выздоровели 39 человек.