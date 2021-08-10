Владимиров поднял вопрос перед Путиным о дороге из Кавминвод на Черное море
Москва, 10 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Дорога на Черноморское побережье из Ставропольского края должна способствовать существенному развитию регионов Северного Кавказа. Она объединит несколько крупных курортных объектов в разных субъектах СКФО, что значительно увеличит поток туристов и принесет дополнительные средства в казну. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 10 августа в ходе рабочей встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, проект строительства дороги, соединяющей Ставропольский край Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию с курортами Черноморского побережья обсуждается уже не один десяток лет. За это время его стоимость существенно выросла. Об ожидаемом мультипликационном эффекте в экономике субъектов Северо-Кавказского федерального округа и других округов от реализации проекта говорилось множество раз, однако дорога до сих пор не построена.
Читайте также: «Дорога жизни» из Кавминвод в Сочи: за проект века взялся Минкавказ