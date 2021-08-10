Москва, 10 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Дорога на Черноморское побережье из Ставропольского края должна способствовать существенному развитию регионов Северного Кавказа. Она объединит несколько крупных курортных объектов в разных субъектах СКФО, что значительно увеличит поток туристов и принесет дополнительные средства в казну. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 10 августа в ходе рабочей встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дорога

«Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды — мощнейший проект — связать с Черноморским побережьем. Эта дорога сегодня оценивается в 91−97 миллиардов, но она нам даст возможность лечиться, оздоравливаться на Кавказских Минеральных Водах, переезжать кататься на лыжах на Эльбрусе, в Архызе, в Домбае, и фактически по этой же дороге переехать и спокойно отдыхать на Черноморском побережье в Сочи, и там дальше», — заявил Владимиров.

Напомним, проект строительства дороги, соединяющей Ставропольский край Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию с курортами Черноморского побережья обсуждается уже не один десяток лет. За это время его стоимость существенно выросла. Об ожидаемом мультипликационном эффекте в экономике субъектов Северо-Кавказского федерального округа и других округов от реализации проекта говорилось множество раз, однако дорога до сих пор не построена.

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