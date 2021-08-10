Представлен миниатюрный Ferrari Testa Rossa J
Рим, 10 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Компания The Little Car Company совместно с представителями Ferrari представила копию Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года. Об этом сообщается на сайте компании.
Уменьшенная копия известного автомобиля получила название Ferrari Testa Rossa J. Гоночный автомобиль Ferrari был выполнен в масштабе трех четвертей. Однако вместо мощного мотора Colombo V12 на Ferrari Testa Rossa J были установлены электродвигатель, а также три батареи.
При разработке модели были использованы чертежи Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года. Миниатюрная модель получила дисковые тормоза и проволочные колесные 12-дюймовые диски с шинами Pirelli.
Максимальная скорость электрокара составляет 60 км/ч.
Ранее компания The Little Car Company представила Bugatti Baby II. Серийный Bugatti Baby (он же Type 52) был исполнен в масштабе 1:2.
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