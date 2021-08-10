Рим, 10 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Компания The Little Car Company совместно с представителями Ferrari представила копию Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года. Об этом сообщается на сайте компании.

The Little Car Company Ferrari Testa Rossa J

Уменьшенная копия известного автомобиля получила название Ferrari Testa Rossa J. Гоночный автомобиль Ferrari был выполнен в масштабе трех четвертей. Однако вместо мощного мотора Colombo V12 на Ferrari Testa Rossa J были установлены электродвигатель, а также три батареи.

При разработке модели были использованы чертежи Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года. Миниатюрная модель получила дисковые тормоза и проволочные колесные 12-дюймовые диски с шинами Pirelli.

Максимальная скорость электрокара составляет 60 км/ч.

Ранее компания The Little Car Company представила Bugatti Baby II. Серийный Bugatti Baby (он же Type 52) был исполнен в масштабе 1:2.

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