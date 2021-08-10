Москва, 10 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Закон о продаже пива на всех спортивных соревнованиях назревал давно. Оставим в стороне тот факт, что в очень многих странах продажа легких алкогольных напитков, включая пиво, на соревнованиях разрешена. Дело в другом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Цитата из трейлера «Игра престолов» Реклама пива

«Во-первых, посещение тех же футбольных матчей и тому подобных мероприятий для многих болельщиков является своеобразным ритуалом. И как любое ритуальное действие, оно сопровождается определенным набором классических элементов, употребление пива среди которых долгое время оставалось нормой.

В какой-то мере это можно сравнить с рыбалкой. Да, есть заядлые рыболовы, которые категорически не приемлют употребление спиртного в процессе рыбной ловли. Ну, так давайте не будем путать рыбную ловлю и рыбалку.

Несмотря на схожесть терминов, это все же несколько разные процессы, отличающиеся и количеством спиртного, и еще рядом процедур, без которых классическая рыбалка не обходится (застолье с шашлыками или ухой, гитара и обязательно приключения, снятые на смартфон).

Конечно, на стадионах такого не будет — там предполагается очень строгий контроль и за тем, сколько и чего употребляют зрители, и за тем, как они себя ведут. Но, возвращаясь в начало темы, ритуал есть ритуал.

Во-вторых, продажа пива на спортивных мероприятиях — это источник колоссального дохода. На стадионах собирается огромное количество людей, большинство из которых не откажутся в процессе наблюдения за матчем употребить некоторое количество прохладного пива.

А отечественный спорт, особенно детский и юношеский, отчаянно нуждается в дополнительном финансировании. Именно туда и планируется направлять прибыль от продажи пива на стадионах.

Наши «успехи» в том же футболе показывают, что России катастрофически не хватает футбольной «школы», которая, к примеру, есть в подавляющем большинстве стран Африки и Южной Америки, живущих куда беднее нас.

И если доходы от продажи пива направлять на развитие детского и юношеского спорта, глядишь, не придется краснеть во время игры российских футболистов. Да и успехи на чемпионатах мира и олимпиадах могут оказаться куда более весомыми», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство РФ может разрешить продажу пива на стадионах и на всех спортивных соревнованиях.

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