Киев, , 15:17 — REGNUM Законодательство Украины позволяет разместить американские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 августа заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал он во время встречи с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом в США.

По его словам, Украина обеспокоена якобы имеющимися намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.

По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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