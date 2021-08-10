Кишинёв, 10 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Молдавии за время вакцинации от COVID-19 было использовано 1 103 335 доз различных вакцин. Об этом координатор национальной кампании иммунизации Светлана Николаеску 10 августа сообщила на брифинге.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

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«В Гагаузии и прилегающих территориях мы видим уровень вакцинации менее 10%. Наиболее эффективно этот процесс происходит в Кишинёве, где у нас полностью вакцинировано 23% взрослого населения», — сказала Николаеску.

Она отметила, что в среднем в стране полный курс вакцинации прошло 15% населения. В минздраве страны обеспокоены низкими темпами вакцинации, так как к ноябрю планируется охватить 70% населения.

Николаеску также сообщила, что среди работников сферы образования вакцинацию прошли только 30%. Этот показатель планируется довести до 80%.

Напомним, ранее мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что в школах столицы очное обучение начнётся только после того, как прививку от COVID-19 сделают 70 — 80% работников сферы образования.