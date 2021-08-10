Москва, 10 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В 2021 году власти РФ намерены выделить значительные средства на поддержку села. Об этом 10 августа на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым заявил президент РФ Владимир Путин.

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Российский лидер добавил, что рассматриваются «различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства».

«У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Вы же знаете, там объёмы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут — по 7 млрд ежегодно», — уточнил глава государства.

Глава Ставрополья напомнил, что с 1982 по 2013 годы «во всю мелиорацию ничего не было вложено».

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«Имели 400 тысяч гектаров мелиоративных земель, осталось 23 тысячи гектаров, — отметил Владимиров. — Благодаря мелиорации каждый год по 1 миллиарду 200 [миллионов рублей] получаем, и я каждый год 21 тысячу гектаров ввожу новых. До 2024 года 100 тысяч гектаров ещё сделаем мелиорации».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на развитие инфраструктуры сельских территорий будет направлено более 220 млрд рублей. Средства предусмотрены в рамках различных государственных программ. В прошлом году сумма на эти цели составила почти 72 млрд рублей.