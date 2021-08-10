Кыштым, Челябинская область, 10 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области идёт проверка по факту гибели 80-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар произошёл в бане на территории частного домовладения. Внутри и обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По итогам проверки следователи примут соответствующее решение.